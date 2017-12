En meeting à Louga : Mamour Diallo, leader du Mouvement «Dolly» mobilise, débauche, rassure et étrille Le Mouvement politique «Dolly» de Mamadou Mamour Diallo n’arrête pas d’élargir ses tentacules dans la ville de Louga. Ce week-end, il a encore réussi une très forte mobilisation, au cours de laquelle de hautes personnalités ont signé leur adhésion avec, à la clef, la satisfaction de vieilles préoccupations des populations de cette périphérie de la Commune de Louga.



Le boss du Regroupement régional des Transporteurs et le Chef de protocole du Gouverneur expliquent pourquoi ils ont décidé de rallier le leader de “Dolly”.



Ce meeting organisé dans le populeux quartier de Médina Salam, dans la Commune de Louga, pour accueillir l’adhésion du Président du Regroupent régional des Transporteurs de Louga, Ousmane N’Diaye Sall, et de Muhamed Sy, Chef de Protocole du Gouverneur récemment parti à la retraite, a drainé une foule immense d’hommes et de femmes, qui semblaient nostalgiques des rassemblements du genre que l’on ne vit qu’en période de campagne électorale.



Cette flèche destructrice décochée par Mamadou Mamour Diallo, visiblement destinée à Idrissa Seck



Présidant en personne le meeting, le leader dudit Mouvement, Mamadou Mamour Diallo, tout heureux de la mobilisation, a démarré son propos par des allusions qui semblent renvoyer à Idrissa Seck, qui a séjourné pendant plus d’une semaine dans le département de Louga.



«Le Mouvement Dolly a fini de conquérir les populations et les cœurs et aucune tournée ou stratégie de ceux qui séjournent, clandestinement, dans le département, ne peut les récupérer. »



Très en verve, Mamour Diallo, sans doute, dopé par la foule compacte qui lui témoigne une fidélité sans faille, n’a pas fait dans les détails pour «recadrer» certains membres de l’opposition qui, pour lui, « perdent leur temps » car, martèle t-il : «le Mouvement Dolly a occupé le terrain, fidélisé ses militants et rien ne peut les divertir».



Reparlant de la manifestation du jour, il a dit tout son optimisme quant à la majorité requise pour «faire triompher le Présdent Macky Sall en 2019».



Auparavant, les deux nouveaux adhérents au Mouvement n’ont pas manqué, dans leurs propos, de chanter les qualités de leur leader qui, pour eux, «inspire confiance par sa loyauté et sa fidélité aux valeurs qui fondent notre société».



Ces propos de Ousmane N’Diaye Sall, accueillis sous une salve d’applaudissements, n’ont pu, toutefois, noyer les doléances que ce dernier a soulevées au nom des populations.



Des femmes de Louga déplorent le fait de n’avoir jamais bénéficié de billets pour La Mecque : le Dg des Domaines envoie, illico presto, l’une d’elles aux Lieux Saints de l’Islam.



Dans son speech, le patron du Regroupement régional des Transporteurs de Louga de constater, dit-il, pour s’en désoler, que les femmes du quartier «n’ont jamais bénéficié des billets de La Mecque, annuellement, distribués dans la ville”.



A cette doléance, les cas de personnes attributaires de parcelles sans être régularisées ont été exposés au Directeur des Domaines qui a, sur place, offert un billet aux femmes pour le prochain pèlerinage à La Mecque, non sans assurer qu’en sa qualité de Directeur des Domaines, il «règlera, dans les plus courts délais, les cas des parcelles de ces chefs de familles».



Suffisant pour déclencher une liesse générale de la foule qui a promis, en retour, de lui «donner un succès éclatant en 2019 » et renouvelé son engagement à accompagner Mamadou Mamour Diallo dans la réalisation de la mission pour laquelle, il a été investi par le Président Macky Sall.









Cheikh Tall DIOUM, Correspondant Actusen.com à Louga

