« En mobilisant 7700 milliards de FFCA contre 2850 milliards recherchés, le Président SALL a prouvé incontestable que l’économie sénégalaise est compétitive » (APR)

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Décembre 2018 à 11:01 | | 1 commentaire(s)|

Le succès éclatant obtenu par le Sénégal au Groupe consultatif de Paris, est l’illustration la plus parfaite de la confiance renouvelée des partenaires techniques et financiers au Président Macky SALL qui a su asseoir le Sénégal dans une trajectoire économique porteuse d’espoir.



L’Alliance pour la République exprime ses vives félicitations au Président Macky SALL pour les brillants résultats obtenus dans la capitale française.



En effet, en mobilisant 7700 milliards de FRCA contre 2850 milliards FCFA recherchés ; soit un taux de mobilisation de 270%, le Président SALL donne la preuve incontestable que l’économie sénégalaise est compétitive parce qu’assise sur l’attractivité de notre environnement des affaires.



En vérité, ce soutien des partenaires à sa vision et à son ambition pour le Sénégal, cette confiance renouvelée des bailleurs de fonds consacrent l’un et l’autre, le leadership du Président Macky SALL, qui a fait le choix d’aller à la rencontre des investisseurs pour financer la phase 2 du Plan d’Actions Prioritaires du Plan Sénégal Emergent (PSE) dont les premiers résultats sont impressionnants.



Ainsi, l’Alliance pour la République (APR) salue les performances remarquables de l’économie sénégalaise qui a multiplié par quatre le taux de croissance, dans un contexte de morosité de l’économie mondiale. Mais aussi, la qualité des requêtes soumises aux différentes institutions financières internationales pour le financement des projets et programmes contenus dans la phase 2 du Plan Sénégal Emergent.



A ce titre, l’APR félicite le Gouvernement et toute l’équipe qui s’est mobilisée pour faire du Club de Paris, une réussite totale au regard des engagements pris par les partenaires pour soutenir le Plan Sénégal Emergent et accompagner le Président Macky SALL dans le parachèvement du processus qui devra placer, définitivement, notre pays sur les rampes de l’émergence.



Par ailleurs, l’Alliance pour la République invite le Gouvernement à maintenir le cap et l’engage à rester sur cette dynamique de victoire en renforçant les fondamentaux du développement à travers la consolidation des équilibres macro-économiques et la recherche d’une croissance inclusive soutenue, la consolidation de la bonne gouvernance par les réformes d’envergure mises en œuvre depuis 2012.



Incontestablement, le bilan de la première phase du PSE renseigne sur la nature des batailles qui ont été gagnées par le Gouvernement et sur la nature du dispositif de transparence et de bonne gouvernance qui a permis d’aboutir à des résultats palpables .



Qu’il s’agisse du deuxième Compact consécutif du MCC, de l’ambitieux programme d’équité territoriale, de justice sociale et d’inclusion économique, l’Alliance pour la République considère que le modèle sénégalais incarné par le PSE, augure de belles perspectives de transformation structurelle de notre économie.



De plus, les résultats obtenus par le PUDC, le renouveau urbain porté par Promovilles, le rattrapage infrastructurel engagé par l’ambitieux programme routier et autoroutier avec l’inauguration de l’autoroute ILA Touba ce jour 20 décembre 2018, l’équité sociale portée par les Bourses de sécurité familiale et la Couverture maladie universelle, et l’inclusion économique renforcée par le processus d’autonomisation des femmes et l’accès à l’emploi pour les jeunes, sont le reflet de l’efficacité des politiques publiques initiées par le Président Macky SALL.



Pour l’Alliance pour la République (APR), le Président Macky SALL a tracé les chemins du véritable développement qui ont propulsé le Plan Sénégal Emergent (PSE) dans une phase d’expansion incontestable.



Le Porte-parole national

Seydou GUEYE



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos