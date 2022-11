En opération des ventes de cartes de L'APR à Mbour : Abdoulaye D. Diallo «valide » la candidature de Macky Sall Pour 2024.

Le ministre directeur de cabinet du président de la République, par ailleurs tête de file des superviseurs de l’opération de vente des cartes de membres de l’APR pour le département de Mbour, Abdoulaye Daouda Diallo a présidé hier (mardi) l’assemblée générale de lancement officiel de cette campagne . A cette occasion, l’ancien ministre des Finances et du Budget a « validé » la candidature du président Macky Sall à la présidentielle de 2024.



En compagnie de ses collègues superviseurs Maïmouna Cissokho Khouma et Aminata Angélique Manga, Abdoulaye Daouda Diallo a présidé hier l’assemblée générale de lancement officiel de l’opération. L’assemblée générale, selon le maire de Boki Diallobé, « a été une occasion pour magnifier l’ancrage des militants dans l’APR et leur détermination pour faire de ces opérations de vente des cartes et de montage des comités des moments de mobilisation en direction de l’élection présidentielle de 2024 conformément aux options du Président Macky Sall». Justement pour cette présidentielle de 2024, Abdoulaye Daouda Diallo a réitéré que le choix de l’APR s’est déjà porté sur le président Macky Sall. « Absolument. Nous, de l’Apr, notre souhait le plus ardent est que le président Macky Sall soit candidat en 2024, ça c’est validé avant que je ne vienne ici. Le samedi, la jeunesse l’a déjà validé, et même jour les cadres du département de Mbour l’ont validé, nous nous l’avons validé à Podor. En tous cas, l’Apr a validé la candidature du président Macky Sall » a déclaré le Directeur de Cabinet du Président de la République. En voilà des gens qui ne veulent pas du bien au président de la République !



Le Témoin