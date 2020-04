En plein couvre-feu à Pikine: Un homme poignardé à mort

Un homme de 40 ans, pour le moment non identifié, a été tué à coups de poignard. D’après "Les Échos", la victime a reçu trois coups de couteau à l’abdomen et été jeté dans un puits d’une profondeur de 5 mètres.



Le drame a eu lieu, dimanche dernier, en plein couvre-feu, au quartier Touba Seras, à Pikine.



Le défunt était torse nu et habillé d'un pantalon jeans. La piste du meurtre est privilégiée.



La dépouille mortelle est acheminée à l’hôpital Aristide Le Dantec pour autopsie.



Pour le moment, il n’y a aucune arrestation. Aux dernières nouvelles rapporte le quotidien, une enquête a été ouverte.

