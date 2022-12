En prison: Koukandé jugé, mercredi prochain

Koukandé et Ibrahima Niasse alias «Sant Yalla» ont été placés sous mandat de dépôt hier, mardi à la prison de Thiès. Ils seront jugés mercredi 3 janvier devant le tribunal de Thiès pour association de malfaiteurs, tentative d’escroquerie, escroquerie et charlatanisme.



Quant à leur victime Ibrahima Diamé, ce dernier est visé pour abus de confiance.



Les trois mis en cause ont été arrêtés par la Section de recherches de Thiès à la suite de la plainte d’un émigré sénégalais basé aux États-Unis. Ce dernier avait remis 7 millions de francs CFA à Ibrahima Diamé pour une transaction foncière.