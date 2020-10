En prison depuis des mois: Assane Diouf sera auditionné en novembre

Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Octobre 2020 à 18:06 | | 0 commentaire(s)|

Placé sous mandat de dépôt en juin, pour provocation à un attroupement armé et outrage à agent entre autres, Assane Diouf n’a toujours pas été entendu dans le fond. Jusqu’à vendredi dernier en tout cas, cette audition n’était pas prévue, selon les informations de Libération online.



Sa dernière demande de mise en liberté provisoire a été rejetée. Et le séjour carcéral d’Assane Diouf risque de se prolonger d’autant que des sources autorisées renseignent que son audition dans le fond est attendue en novembre.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos