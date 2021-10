En réaction de soutien à D-Média: Khalifa Dall lance le hastag #Yewwipressebi

La descente d’un huissier accompagné d’un avocat et des gendarmes dans les locaux du Groupe de presse D-Média, suscite de nombreuses réactions de désapprobation, notamment dans le camp de l’opposition. C’est le cas, entre autres, des sorties de Khalifa Sall, ancien maire de la Ville de Dakar, et de Woré Sarr, député et membre du Parti démocratique Sénégalais (PDS).



A travers un tweet, Khalifa Sall de «Taxawu Senegal», membre de la coalition «Yewwi Askan Wi», relève que « la liberté de la presse est un principe fondamental de la démocratie ». Dès lors, il appelle ainsi à la « vigilance, face aux intimidations et tout autre procédé visant à contraindre nos organes de presse », a-t-il prévenu, tout en lançant le hashtag #Yewwipressebi, nous dit Sud Quotidien .



…WORE SARR ACCUSE MACKY : «FI KUFI FALU YALLA DINALA FOLLY»



De son côté, la député libérale Woré Sarr accuse le président de la République, Macky Sall, à qui elle demande de savoir raison garder. «Fi kufi falu Yalla dinala folly», lui a-t-elle rappelé, non sans magnifier le travail du personnel de D-Media.

