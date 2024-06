En renfort à Ousmane Sonko: Sidy Makhtar Coly demande à la presse d’exercer dans le respect des lois fiscales

« Nous voulons souligner l'importance cruciale de la conformité aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, en particulier en ce qui concerne le paiement des impôts.



La presse joue un rôle fondamental dans notre société en informant les citoyens et en renforçant la démocratie. Cependant, il est essentiel que ce rôle soit exercé dans le respect des lois fiscales. Le respect des obligations fiscales contribue à assurer l'équité et la justice sociale, et permet de soutenir les services publics dont nous dépendons tous.



Nous exhortons donc les organes de presse sénégalais à veiller scrupuleusement au respect de leurs obligations fiscales. Cela inclut la déclaration correcte des revenus, le paiement en temps voulu des impôts et la transparence financière. La non-conformité expose non seulement les entreprises de presse à des sanctions légales, mais peut également nuire à leur crédibilité et à leur réputation auprès du public.



Le premier ministre Ousmane SONKO s'est exprimé dans ce sens devant l'opinion publique nationale

Nous comptons sur la coopération de tous les organes pour faire en sorte que la presse sénégalaise soit exemplaire en matière de respect des lois fiscales et contribue ainsi, au développement économique et social de notre pays."



Sidy Makhtar Coly,

Membre de Conférence des Leaders de la coalition DIOMAYE président