En route pour la Présidentielle: Mame Adama Guèye lance son nouveau mouvement politique, le 17 février

Il s’était retiré quasiment de la scène politique en ne figurant pas, à la surprise générale sur la liste de la coalition « Sénégal bi niou bëgg » lors des élections législatives.



Mais, pour Mame Adama Guèye, ce n’était que reculer pour mieux sauter. En effet, l’avocat, membre de la société civile, va descendre carrément dans le champ politique. Pour cela, il a créé un mouvement politique qui sera lancé en grande pompe, le 17 février prochain.



«Toutes les couches de la société sont représentées dans le mouvement : cadre divers, professeurs d’université, marchands … », nous souffle une source bien au fait de l’affaire. Poursuivant, elle affirme : « nous préparons cela discrètement depuis au moins quatre mois. Nous nous réunissons fréquemment. Il a déjà son staff et tout. Nous avons fait des tournées discrètes. Il (Mame Adama Guèye) a déjà rendu visite discrètement aux marabouts et, est en contact avec eux. De même, il a rendu visite à plusieurs autres personnalités pour discuter avec elles».



Mais, pour le moment, aucune information pour la dénomination du mouvement. « On ne peut pas le dévoiler, pour le moment, mais nous avons déjà le nom et le logo du mouvement. Nous avons même déjà pris le nom de domaine pour le site internet », informe-t-elle.



Futur candidat à la Présidentielle de 2019, Mame Adama Guèye ne sera certainement pas en terrain inconnu. Il a déjà tenté l’aventure en tant que candidat indépendant en 2007, avec peu de succès. En 2019, il compte y aller avec un véritable mouvement politique, pour se donner beaucoup plus de chances.











Les Echos