En route pour la reconquête de Dakar : Amadou Ba sort la grosse artillerie

Lors d’une tournée, vendredi, aux Parcelles assainies, à la Patte d’Oie et à Grand Yoff, Amadou Ba a annoncé que dès aujourd’hui, il va entamer « une tournée dans les différents arrondissements du département de Dakar pour discuter avec les responsables, les militants ainsi que les populations sur le programme et la vision du président Macky Sall pour le pays, mais aussi pour attirer leur attention sur certaines pratiques orchestrées par certaines personnes qui veulent déstabiliser le pays ».



50 000 cartes Apr pour les 19 communes de Dakar



On ne connait pas encore les intentions du Président Macky Sall mais ces tournées semblent davantage légitimer une volonté de briguer une 3ème candidature en février 2024. En attendant, Benno bokk yaakaar, battue dans le département de Dakar lors des Locales de janvier, puis des Législatives de juillet, tente de reprendre la main dans la capitale. Et le Premier ministre, revigoré par le rejet de la motion de censure de Yewwi askan wi, se présente comme le capitaine pour battre le rappel des troupes.



« C’est à cause de nos divisions que l’opposition a gagné Dakar », a d’abord analysé M. Ba accompagné de Mbaye Ndiaye, Abdou Karim Fofana, Cheikh Bakhoum ou encore de Ndèye Saly Diop Dieng. Le coordonnateur de l’Apr aux Parcelles assainies d’ajouter : « Dakar doit se ressaisir ! L’opposition nous devance ici, et pourtant nous n’avons vu aucune réalisation de cette opposition Dakar. Mais c’est à cause de nos divisions que l’opposition a gagné Dakar. Et pourtant des réalisations immenses ont été faites dans la capitale par le Président Macky Sall. »



Face à une telle situation, Amadou Bâ estime que le moment est venu pour que tous les membres de la mouvance présidentielle s’unissent. « J’en appelle solennellement aux responsables de Grand-Yoff, de la Patte d’Oie, des Parcelles assainies et de tout le département de Dakar. Si vous êtes unis, il sera très facile de vous soutenir et si vous n’êtes pas unis, vous soutenir sera très difficile », a-t-il dit.



« Je serai intransigeant »



Profitant de cette rencontre aux Parcelles assainies avec certains responsables du département de Dakar, Amadou Ba a annoncé la vente des cartes de membre de l’Alliance pour la République. À cet effet, il souligne que 50 000 cartes seront mises à la disposition des responsables des 19 communes du département de Dakar. « Aux Parcelles assainies, nous allons mettre à la disposition des responsables 10 000 cartes pour les 20 unités. Cependant, je n’accepterai pas que quelqu’un installe un comité sans la présence des 50 membres de son comité, carte membre et carte nationale d’identité à la main. Les 40 000 cartes restantes seront distribuées dans les 19 communes d’arrondissement du département de Dakar », précise-t-il.



Toutefois, le Premier ministre met en garde les responsables qui disposent de moyens et qui décideront de ne pas soutenir l’action politique du chef de l’État de Macky Sall. « Qu’il soit très clair, je serai intransigeant... Celui qui travaillera pour le Président sera soutenu et nous ferons de sorte que le Président sache ceux qui travaillent pour lui et ceux qui ne le font pas. Nous aurons tous les renseignements et toutes les informations requises. Nous dirons au Président Macky Sall la vérité sur le fonctionnement des instances, ceux qui le soutiennent et ceux qui ne le feront pas », a-t-il conclu.

emediasn