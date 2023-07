En route pour les Jeux de la Francophonie:  Amadou Bâ galvanise la délégation sénégalaise

En direction de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo (Rdc) où se dérouleront du 28 juillet au 6 août, la délégation sénégalaise a reçu, hier, le drapeau national des mains du Premier ministre, ministre des Sports. Lors d’une cérémonie qui a eu, hier, pour cadre, le Musée des Civilisations noires, le Premier […]

En direction de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo (Rdc) où se dérouleront du 28 juillet au 6 août, la délégation sénégalaise a reçu, hier, le drapeau national des mains du Premier ministre, ministre des Sports.

Lors d’une cérémonie qui a eu, hier, pour cadre, le Musée des Civilisations noires, le Premier ministre, Ministre des Sports, Amadou Bâ, a rappelé aux sportifs et acteurs culturels qui vont défendre les couleurs nationales, la mission qu’ils ont de hisser haut, le flambeau du Sénégal. « Les Jeux de la Francophonie sont d’un format unique alliant sport et cultures et cela dans une parfaite harmonie. Dix jours durant, le programme mettra en œuvre des concours culturels, des compétitions sportives, des séances d’animation culturelle », a-t-il fait remarquer. Le Chef du gouvernement a rappelé que le Sénégal, qui, en sport, est engagé en athlétisme, basketball, cyclisme, football, handisport, judo, lutte, tennis de table, a réalisé de belles performances lors de la dernière édition de ces Jeux. « En 2017 à Abidjan, le pays était classé 4ème avec 27 médailles dont 10 en or, 9 en argent et 8 en bronze. Si on prend en compte les 54 états membres de l’Oif, on peut valablement considérer que ce résultat est appréciable et place notre pays parmi les grandes nations sportives de l’espace francophone », a-t-il estimé. Une performance qu’il convient, selon lui, de rééditer et même, de dépasser.

« Votre devoir à Kinshasa, c’est d’honorer ce rang et cette place en faisant plus et mieux. Le Président de la République nous a demandé de ne ménager aucun effort pour vous assurer une préparation de qualité. Et toute la Nation attend de vous des résultats brillants qui maintiennent notre pays dans le gotha des grandes nations sportives de la Francophonie », a-t-il exhorté. Le Premier ministre chargé des Sports a en outre, fait noter que les quelques 165 membres de la délégation (sportifs et acteurs culturels) ont bénéficié d’une bonne préparation qui met dans des conditions idoines pour une bonne participation. Il a par ailleurs invité les athlètes et acteurs culturels à faire preuve de sportivité et de fair-play dans les différentes compétitions.

Ousseynou POUYE

Source : https://lesoleil.sn/en-route-pour-les-jeux-de-la-f...