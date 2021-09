En route vers le Magal : Chauffeurs et loueurs de véhicule se frottent les mains À quelques jours du Magal, les Sénégalais ont pris d’assaut les gares routières pour rallier la ville sainte. Une occasion pour les chauffeurs et ceux qui s’activent dans la location de voitures de faire de bonnes affaires.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Septembre 2021 à 09:57 | | 0 commentaire(s)|

Le Magal de Touba est un grand évènement pour les musulmans, particulièrement les mourides. Pour y assister, certains louent des voitures, tandis que d'autres empruntent les transports communs.



C’est le cas de Fallou, un baye Fall trouvé à la gare des Baux maraîchers de Pikine. « Chaque année, je pars au Magal en prenant le bus. C’est moins cher et il y a de l’ambiance », confie Fallou.



Interpellé sur les cas d’accident lors du Magal, il explique qu’ils sont souvent causés par les clients qui poussent le chauffeur à rouler plus que de raison. Sur ce, il critique le comportement de certains chauffeurs qui ne respectent pas leur engagement.



« Des fois, on a des difficultés dues au non-respect de l’engagement des chauffeurs qui faussent les rendez-vous avec les clients », déplore notre interlocuteur. Mame Ndoye est un chauffeur de bus. Sur le point de partir pour Touba, il dit que le billet pour Touba varie entre 2500 et 3000 FCFA. “Mais les prix risquent d’augmenter. J’invite mes pairs à conduire prudemment pour éviter les accidents », poursuit-il.





Mansour Faye loue des voitures depuis 6 ans. Trouvé en train de laver un véhicule, il avance qu’en cette période de Magal, les affaires marchent bien. “Nous vendons et louons des véhicules à des prix abordables. Le coût de la location dépend du choix. Pour les petites voitures, c’est 35 mille frs par jour et pour les bolides 50 mille frs. Nous travaillons sous contrat et nos voitures sont contrôlées par GPS. Ce qui nous permet de situer la destination du client. »

Rewmi



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos