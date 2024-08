En route vers les lieux saints de la chrétienté : « Les Pèlerins de la Paix, un symbole de foi et de réconciliation », selon le ministre Malick Ndiaye Le samedi 24 août, à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass, le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye, a pris part au départ de 350 pèlerins sénégalais en direction des lieux saints de la chrétienté.

Dans son allocution avant l’embarquement des pèlerins, Malick Ndiaye, accompagné du Ministre de l'Intérieur, Jean Baptiste Tine, et du Ministre de la Santé, Ibrahima Sy, a exprimé sa « grande joie » et sa « profonde fierté » d’assister à cette cérémonie solennelle du départ des "Pèlerins de la Paix."



« Ce pèlerinage ne se limite pas à un acte de dévotion personnelle. Il incarne également un symbole puissant de quête de paix, d’amour et de réconciliation qui anime votre foi », a-t-il déclaré.



Le Ministre a souligné que les différentes étapes de ce pèlerinage – Rome, Israël, Palestine, Lourdes, l’Espagne et le Portugal – représentent autant de bastions de foi et de paix, témoins de l’histoire du christianisme.



Selon la note d’information reçue, il a ensuite exhorté les pèlerins à être des ambassadeurs des valeurs de la nation sénégalaise, notamment la "tolérance", le "respect mutuel" et la "solidarité."



Dans le même esprit, il a salué la « cohabitation pacifique entre les différentes communautés religieuses » du Sénégal, rappelant que cette précieuse « harmonie entre chrétiens et musulmans est un trésor que nous devons préserver et cultiver. »



Enfin, le Ministre a invité les pèlerins à prier pour la paix, tant au Sénégal qu’à travers le monde.



