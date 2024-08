« En solidarité avec la Presse sénégalaise qui malgré le fatras est l'une des meilleurs au Monde », Par El Hadji Gorgui Wade Ndoye

En solidarité avec la Presse sénégalaise qui malgré le fatras est l'une des meilleurs au Monde. Je voudrais appeler nos autorités à ouvrir avec la presse de mon pays un nouveau Contrat Social.



Il faut le savoir cette ère déclarée de Jub Jubbal et Jubbanti a besoin de notre engagement citoyen à nous toutes et tous. Je dirai qu'il faudrait même élargir ma proposition d'un nouveau contrat social entre l'Etat et la Presse à tous les secteurs de la.société y inclus les partis politiques.



Il nous faut en définitive un nouveau Pacte social patriotique pour un Sénégal de nos rêves et de nos espoirs légitimes avec des citoyens pleinement engagés dans le renouveau !



La réussite de ce Gouvernement sera notre réussite à nous toutes et tous et cela aura un impact immense sur ce grand pays dans le siècle à venir. Si ce Gouvernement échoue- je n'ose pas l'imaginer- ce sera une catastrophe incommensurable !



Que Vive le Sénégal!

Que Vive la République!



El Hadji Gorgui Wade Ndoye,

Citoyen sénégalais