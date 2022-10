En soutien aux agents issus du secteur primaire: Les vétérinaires privés du Sénégal ferment boutique ce vendredi, de 8h à 15h La grève de l’Intersyndicale des agents issus du secteur primaire, notamment ceux des ministères en charge de la Pêche, de l’Agriculture et de l’Elevage, touche les vétérinaires privés du Sénégal. Dans une lettre circulaire, le secrétaire général du Conseil national des vétérinaires privés du Sénégal, Ismaïla Ndiaye et ses camarades apportent leur soutien aux membres de l’Intersyndicale. Ainsi, ils ont décidé de fermer leurs officines, notamment les cabinets et grossistes, durant toute la matinée de ce vendredi jusqu’à 15h.

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Octobre 2022 à 11:41 | | 0 commentaire(s)|

Dans leur combat contre les autorités étatiques, souligne-t-on dans "L'As", les agents issus du secteur primaire, notamment ceux des ministères en charge de l’Agriculture et de la Pêche, viennent de bénéficier d’un soutien de taille. Ce soutien vient en effet des membres du Conseil national des vétérinaires privés du Sénégal qui annoncent la fermeture, ce vendredi, de 8h à 15h, de toutes leurs officines, notamment les cabinets et grossistes sur toute l’étendue du territoire national.



« Nous ne pouvons rester indifférents à leur endroit. Ainsi, après concertations au niveau du comité exécutif et échanges avec quelques vétérinaires du privé, nous avons décidé de baisser les rideaux de nos officines (cabinets, grossistes, ...) pour la matinée de ce vendredi 14 octobre 2022. Ceux qui le désireront pourront ouvrir à partir de 15h », soulignent Ismaila Ndiaye et ses camarades, dans une lettre circulaire parvenue hier à «L’As».



Ainsi, ils invitent l’ensemble de leurs camarades à se joindre à la marche revendicative qu’organise, ce vendredi, l'Intersyndicale du secteur primaire. « Nous avons constaté qu'une autorité a eu à émettre une autorisation exceptionnelle, permettant à un vétérinaire du privé d'assurer l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale au niveau des abattoirs. Nous félicitons le confrère concerné qui a eu la conscience et le courage nécessaires pour décliner cette offre par la suite », affirment les membres du Conseil national des vétérinaires privés, en rappelant que le corps vétérinaire est un et indivisible.



« En guise de soutien à nos homologues fonctionnaires, nous demandons à nos membres de ne pas céder à la tentation que pourrait occasionner cette approche que nous décrions », soulignent Ismaila Ndiaye et Cie.



Par ailleurs, ils condamnent toute tentative de mise sur le marché de viandes non inspectées, au risque de porter atteinte à la santé publique. « Depuis plusieurs années, l'ODVS a toujours remis sur la table la sollicitation relative à l'élargissement du mandat sanitaire au contrôle des denrées alimentaires d'origine animale, sans obtenir gain de cause jusque-là; il est donc déplorable de nous rendre compte que, rien que pour saper un mouvement de revendication légitime, une autorité administrative se donne la possibilité de délivrer assez rapidement ce mandat exceptionnel », indiquent les vétérinaires privés du Sénégal.



A souligner que l’Intersyndicale des travailleurs du secteur primaire dénonce la suppression de la prime de motivation, actée à travers une circulaire prise par le ministre des Finances et du Budget sortant, Abdoulaye Daouda Diallo, laquelle est adressée aux secrétaires généraux des ministères des Pêches et de l’Economie maritime, de l’Agriculture et de l’Equipement rural, de l’Elevage et de la Production animale.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook