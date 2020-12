Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici En spécialisation au service de médecine Interne de l’IHS: Dr Makhan Danfakha a pour leitmotiv la discipline et le travail Rédigé par leral.net le Mardi 15 Décembre 2020 à 19:48 | | 0 commentaire(s)| Dr Makhan, naquît un soir de fraîcheur dans la verdure luxuriante de la région de Ziguinchor. Son père enseignant le quitta, alors qu'il n'avait que 10 ans, non sans lui avoir inculqué de solides valeurs humaines. Sa maman commerçante, allégorie même de la gentillesse, de la ténacité et de la bravoure prit le relais et devint ainsi, son allié. Portrait…

Dr Makhan Danfakha, a bénéficié durant son enfance d’une éducation religieuse et scolaire rigoureuse. Le chemin fut tortueux. Jeune écolier, Danfakha a effectué son parcours entre Louga, Thiès, Dakar et Ziguinchor. Il fit l'école primaire à la Présentation de Marie, puis le collège au CEM Kébémer commune 2 pour enfin obtenir son Baccalauréat S2 en 2011 au lycée Macodou Kanghe Sall.



Le choix de faire la médecine s’imposa à lui comme une évidence. Il en rêvait depuis son enfance. Orienté dans ce temple du savoir, il réussit chaque année haut la main. Membre actif de l’amicale des étudiants de la faculté de médecine, il y devint une référence.



A la question, qu’est-ce le leadership ? Il répond: " L’exemplarité". L’exemple n’est pas le principal moyen d’influence sur les personnes, c’est le seul moyen».



Délégué d’amphithéâtre pendant 5 années, il participa à l’installation de la réforme LMD au sein de la faculté. Président de la première vague à avoir expérimenté ce système LMD, la promotion sortante de médecine 2017, encore appelée promotion 5 étoiles, son engagement n'est plus à démontrer. Il a le coeur sur la main.



Son leitmotiv : "Le monde appartient à la discipline et aux disciplinés et, le secret: la discipline, c’est le travail." de Victor Cherbuliez.



Faisant Fonction d'Interne au service de chirurgie générale de l’hôpital Abass Ndao, il poursuit un master en anatomie, un master en communication Marketing.



Dr Makhan exerce actuellement au service de médecine Interne de l’IHS où il est en spécialisation. Il a su gagner la confiance et le respect de ses pairs et maitres qui en ont témoigné lors de sa soutenance de thèse de doctorat d’état en médecine.



Dr Danfakha est membre fondateur de l’association médico-sociale des Talibés Cheikh de la FMPO (AMSTC-FMPO), Président de l’association Kébésanté, Membre d’honneur de l’association Médicale Thiessoise ( AMT) et un des pionniers de l’AEM Sénégal.



Il est également rédacteur en chef de la plateforme Sunusante.sn. Et, il aime lire des poésies quand la rédaction de projets et la correction d'articles le permettent. C'est une fine plume.



Ce sportif invétéré et adepte des arts martiaux a été vice-champion du Sénégal en 2007, catégorie minime.



Dr Danfakha vogue sur l'océan de la solitude et cherche la demoiselle qui fera chavirer son coeur d'artichaut dans un cocon de verre.





