En tournée à Mbour: Alioune Sarr se positionne pour la succession de Moustapha Niasse

L’Alliance des Forces de Progrès (Afp) qui connaît une certaine léthargie depuis 2012, veut renaître de ses cendres. Son secrétaire général Moustapha Niasse croulant sous le poids de l’âge, cela ouvre naturellement le débat sur sa succession à la tête de cette formation politique, où l'on assiste à une rivalité épique entre différents responsables progressistes. Même si le responsable des cadres de l’Afp n’a pas évoqué ce sujet lors de son passage à Mbour, il se positionne tout de même parmi les prétendants au poste de secrétaire général.



Hier à Mbour, Alioune Sarr a rencontré les militants et responsables progressistes, ainsi que les acteurs touristiques. « C'est le lieu de rendre grâce à Dieu, qui nous a permis, pendant 9 années et 9 mois, de servir notre nation. Je vous remercie de vos engagements de nous avoir accompagné pendant cette période », a déclaré l’ancien ministre des Transports aériens, qui a tenu à remercier le Président Macky Sall et son mentor politique Moustapha Niasse.



« Je voudrais remercier le président de la République de la confiance qu'il a placée en moi, en me confiant des responsabilités au sommet de l'Etat, de pouvoir être au service de mes compatriotes. Pour moi, il n'y a pas un plus grand honneur que d'être au service de ses compatriotes. Merci également au président Moustapha Niasse, pour sa confiance, ses conseils et son accompagnement, ce qui nous a permis de relever le défi ».



Se considérant comme l’un des artisans de la mouvance présidentielle, Alioune Sarr réaffirme son ancrage au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) qui, dit-il, leur a permis de gagner des élections locales et nationales. « Notre engagement est solide. C’est pourquoi nous sommes en train de fêter ce que nous avons réalisé, que ça soit au ministère du Commerce ou au Transport aérien. C'est pourquoi je vous dis ma disponibilité totale, pour qu'ensemble, nous relevions les défis qui se dressent pour notre pays, qui est entouré de foyers de tension », déclare-t-il.



Après son discours, Alioune Sarr n’a pas voulu se prononcer sur la guerre de succession qui fait rage dans les rangs de l’Afp.