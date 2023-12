En tournée au Fouta : Khalifa Sall semble affoler le régime de Benno La Tournée au Fouta du leader de Taxawu Sénégal, Khalifa Sall semble affoler le régime de Benno. C’est du moins ce qui ressort de son post sur X ( ex Twiiter). Voici l’intégralité de son message photos à l’appui

Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Décembre 2023

"La liesse populaire qui accompagne notre tournée dans le Fouta en perturbe plus d’un. Surprises par l'intensité de l'élan victorieux du Mottali Yéene , les autorités ont tenté de ralentir notre dynamique. C’est peine perdue.



La détermination des populations de Matam défie toute tentative d'intimidation.



L’adhésion massive des sénégalais à notre candidature révèle un désir profond de changement, une soif d'équité et de justice qui transcendent les clivages sociaux et politiques.



C’est l’émergence d'une force collective, unie dans la quête d'un avenir radieux et porteur d'espoir. #sn2024ks #mottaliyeene #khalifapresident2024"



Khalifa Sall











