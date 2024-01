En tournée économique en Casamance: Le Premier Ministre Amadou Ba a visité le complexe commercial de Diaobé

le Premier Ministre Amadou Ba, en tournée économique en Casamance, a visité le complexe commercial de Diaobé (Kolda), ce dimanche. Accueilli par une foule immense, scandant toute sa joie, le Chef du Gouvernement a visité plusieurs infrastructures de cette imposante infrastructures d'un coût d'1,2 milliard FCA, cofinancée par l'Etat du Sénégal et la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao).



Ce bijou est composé d’un bloc administratif, doté de bureaux et de salles de réunion, de 8 hangars de 600 m2 chacun, de 200 cantines de 20 m2 l’unité, d’une esplanade pour le petit commerce et d’une aire de manœuvre des gros porteurs.



La première phase du complexe commercial de Diaobé qui fait le bonheur des commerçants de la localité et ceux des pays voisins a été réceptionnée au mois d'août 2023. La 2ème phase des réalisations sur le même site est estimée à 548 millions FCfa.