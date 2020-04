En visite à Tambacounda: Pr. Moussa Seydi trouve qu'il n'est pas trop tard pour maîtriser le Covid-19...

Le chef de Service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital de Fann, le Pr. Moussa Seydi était en visite hier au Centre de traitement du Covid-19 de Tambacounda, pour rencontrer le personnel soignant mais aussi les malades.



Au cours de cette visite, Pr. Seydi a rassuré les populations sur la situation actuelle de la maladie. « Ce n’est pas trop tard de maîtriser la situation. Si on suit à la lettre toutes les prescriptions médicales, on peut s’en sortir », a-t-il rassuré.



En outre, il a félicité le personnel soignant du centre de traitement de Tambacounda, pour la bonne prise en charge des malades. « Je vois que les médecins suivent bien les malades. Et ces derniers ont également apprécié la prise en charge. »

