En visite à Tivaoune pour la Journée des “daaras”: Moustapha Guirassy porte le plaidoyer pour l’implication des familles religieuses

“”L’Etat qui s’est rendu compte que les “daaras” ont toujours modelé les musulmans sénégalais par une éducation stricte et efficace, reconnue à travers le monde, a décidé de voir l’implication de toutes les familles religieuses pour la réussite de la journée annuelle des “daaras”, prévue le 28″, novembre à Diamniadio”, a indiqué Guirassy.



Le ministre de l’Education nationale promet de “donner le maximum d’informations au chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye”, qui devrait présider, selon lui, cette journée.

Bachir Ngom, membre du comité scientifique et pédagogique de la Hadaratoul Malikiya a, au nom du Khalife général des Tidianes, dit totalement souscrire à cette invite du ministre de l’Education nationale.



“Tivaouane prie pour votre réussite à la tête du ministère de l’Education, car nous sommes conscients que votre ambition pour les daaras est louable et mérite d’être appuyée”, a dit Bachir Ngom.



Il a fait part de son approbation de la solution préconisée aux maux des daaras par le collaborateur du ministre de l’Education nationale, en charge des écoles coraniques, Babacar Samb.



Prévue jeudi à Diamniadio, la troisième Journée nationale des daaras, organisée par le ministère de l’Éducation nationale, sera une occasion pour rendre hommage aux daaras et aux acteurs de l’éducation islamique.



Après Tivaouane, le ministre et sa délégation se sont rendus à Ndiassane, pour rencontrer la famille Al Kountiyou.