En visite à Touba: Cheikh Ameth Tidiane Ba, candidat à la Mairie de Médina béni par Serigne Mountakha

Cheikh Ameth Tidiane Ba, DG de la Caisse des dépôts et des Consignations, candidat à la Mairie de Médina, a sollicité des prières auprès de Serigne Mountakha Bassirou et de Serigne Abdou Karim pour des élections apaisées avec une campagne exonérée de violences verbales et physiques.



Ainsi, il a fait montre à travers sa présence à Touba que le Sénégal est un. Et, il est un pays indivisible. Le syncrétisme confrérique, relève-t-il, est une réalité. N’en déplaise à ceux qui veulent brûler la Médina avec un discours fractionniste honteux.