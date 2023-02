En visite à Walfadjri : ce qui différencie ce groupe des autres, selon Ousmane Sonko

Le leader de Pastef estime que pendant que d’autres médias privilégient les faits divers ou parlent de la vie privée des gens, Walfadjri montre ce qui ne va pas dans le pays et se focalise sur les débats d’intérêt public.



Pour le maire de Ziguinchor, le groupe de presse créé par Sidy Lamine Niasse continue toujours d’être la voix des sans-voix, en donnant la parole aux populations qui vivent dans les zones les plus reculées du pays.



L’ancien inspecteur des impôts et domaines rappelle pour le regretter que ce n’est pas la première fois que le signal de la télévision est coupé par le CNRA, dirigé par Babacar Diagne. Il pensait que cette pratique était révolue. Toutefois, Sonko se dit surpris par la décision du Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel.