En visite au Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim : Abdourahmane Diouf salue la vision du khalife général des mourides Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a été reçu vendredi au Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l’éducation et la formation (Ccak-Ef) de Touba. Dr Abdourahmane Diouf a salué la vision du khalife général des mourides.

«Je suis ici sur instruction du Président de la République et du Premier ministre pour achever la tournée que j'effectuais dans les universités sénégalaises.

L’Université Cheikh Ahmadoul Khadim, que je connais depuis longtemps, a particulièrement retenu notre attention. C'est pourquoi j'ai consacré une journée spéciale à cette visite pour rencontrer et échanger avec ses membres. Lorsque l’on compare cette institution à nos universités classiques, certaines originalités nous frappent.



La première originalité est qu’elle couvre tout le cursus éducatif, de la maternelle à l’université. On y trouve l’éducation nationale, la formation professionnelle et l’enseignement supérieur. Cela reflète la vision du khalife Serigne Mountakha, qui promeut une conception globale de l’enseignement à travers cette université», a-t-il déclaré.



Il a également souligné une autre originalité : l'absence de cloisonnement linguistique. «Nous avons hérité de l'enseignement en langue arabe et nous avons également l'enseignement classique en langue française dans nos écoles», a ajouté le ministre.



Le Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l’Éducation et la Formation (Ccak-Ef) de Touba est une institution éducative unique au Sénégal.



Il se distingue par sa structure intégrée, couvrant l'ensemble du parcours éducatif de la maternelle à l'université. Il englobe trois principaux niveaux d'enseignement :



Éducation nationale : Les programmes pour les enfants de la maternelle jusqu'au lycée, correspondant aux cycles pré-élémentaire, élémentaire et secondaire.



Formation professionnelle : Des programmes destinés à fournir des compétences pratiques et techniques dans divers domaines pour les étudiants souhaitant se diriger rapidement vers le marché du travail.



Enseignement supérieur : Comprend des cursus universitaires et de recherche, offrant des diplômes de licence, master et doctorat.



Le recteur du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim, Ahmadou Badawi, a remercié le ministre pour sa visite.

