En visite au Réseau des artisans de Rufisque : Pape Amadou Ndiaye leur suggère de travailler avec des outils locaux Le ministre du nouveau département de l’Artisanat et de la transformation du secteur informel, Dr Pape Amadou Ndiaye, a rendu, dans la matinée du jeudi , une visite de courtoisie aux artisans regroupés autour du Réseau des artisans du département de Rufisque et à Bargny. L’occasion a été pour ce dernier de suggérer aux artisans de s’inspirer du modèle des machines artisanales pour leur permettre de travailler avec des outils locaux :

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Septembre 2021 à 09:45 | | 0 commentaire(s)|

«Je voudrais que ces machines artisanales puissent être reprises par nous-mêmes, car cela constitue un gage non seulement de rentabilité économique de la production artisanale, mais aussi, une source d’expérience pour un meilleur développement», laisse-t-il entendre.



Après avoir rappelé l’ambition du Président de la République, Macky Sall, de faire de l’Artisanat un secteur prioritaire, le ministre a magnifié le dynamisme des artisans de Rufisque et promet de les accompagner dans toutes leurs initiatives.



«L’artisanat a une très une grande importance dans notre pays. Rufisque est une ville artisanale. C’est un secteur transversal. J’exhorte à toutes les femmes de faire des investissements», a-t-il déclaré

