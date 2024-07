En visite au Sénégal : Des leaders palestiniens plaident pour la fin des relations diplomatiques entre les pays africains et Israël Deux leaders de la résistance palestinienne étaient présents au Sénégal et ont rencontré la presse ce mardi 16 juillet 2024 à Dakar. Leur visite avait pour objectif de discuter avec les autorités sénégalaises et la société civile de la situation actuelle au Proche-Orient.

"Nous sommes ici en tant que délégation du Hamas à Dakar pour rencontrer les autorités sénégalaises, qui sont bien connues pour leur soutien à la cause palestinienne. Récemment, nous avons suivi et apprécié le discours courageux du Président Bassirou Diomaye Faye lors du sommet islamique en Gambie. Nous le remercions et le félicitons pour son engagement", a déclaré le Dr Osama Hamdan, leader de la cause palestinienne.



Selon lui, "Il est clair aujourd'hui qu'il s'agit d'une résistance contre la colonisation, le génocide et l'occupation d'Israël à l'encontre du peuple palestinien. Les sionistes ont clairement choisi de rester dans des crimes contre l'humanité en massacrant des femmes et des enfants."



Le Dr Hamdan souligne que "ces crimes sont commis depuis plus de 75 ans, depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui par l'État sioniste. Ce que demande le peuple palestinien, c'est simplement la liberté et l'indépendance pour décider seul de son avenir, un droit absolu et légitime pour la Palestine. Nous réclamons notre indépendance."



Le leader de la cause palestinienne ajoute que "malgré tous ces crimes, le peuple montre qu'il ne quittera pas son territoire. Cela doit être un message très fort pour la communauté internationale : nous ne renoncerons jamais à nos droits et nous continuerons la lutte."



Le Dr Osama Hamdan a félicité le peuple sénégalais et son président, affirmant qu'ils ont toujours soutenu la cause palestinienne à différentes étapes et devant les instances régionales. Il exprime le souhait que la position du Sénégal reste forte : "C'est un leader en Afrique. Le droit international est très clair : la Palestine a le droit d'être indépendante. Israël bénéficie du soutien des puissances européennes et des États-Unis pour commettre ses crimes contre l'humanité", a-t-il souligné.



De son côté, le Dr Sami Abuzuhri, leader de la résistance palestinienne, s'est dit heureux d'être au Sénégal pour la première fois et a félicité le peuple sénégalais pour sa maturité démocratique, démontrée une fois de plus lors des dernières élections présidentielles.



"Le Sénégal est un modèle non seulement en Afrique mais aussi à travers le monde. Nous sommes convaincus que ce pays, qui a toujours soutenu la cause palestinienne, continuera sur cette voie en soutenant les droits du peuple palestinien. Face à ce qui se passe en Palestine, notamment à Gaza, nous n'avons d'autre choix que de poursuivre la résistance et la défense des droits du peuple palestinien."



Le Dr Abuzuhri ajoute : "Tout le monde connaît l'occupation palestinienne depuis 75 ans et il est grand temps que cette occupation prenne fin pour que notre peuple retrouve sa liberté et recouvre ses droits à un État palestinien indépendant", a-t-il déclaré.



Poursuivant ses propos, le Dr Sami Abuzuhri estime que "son peuple est victime d'une situation difficile, non seulement à Gaza qui est sous blocus depuis 17 ans, mais aussi des événements terribles à Al-Aqsa, qui ont été suivis par tous. La mosquée n'est pas seulement pour les Palestiniens mais pour tous les musulmans. Nous avons environ 10 000 prisonniers palestiniens en Israël même avant cette dernière guerre", a-t-il dénoncé.



Pour lui, la cause palestinienne est presque oubliée dans le monde, raison pour laquelle il estime nécessaire d'agir pour rappeler à tous l'importance de cette cause et de trouver une solution à la situation difficile que notre peuple vit sous l'occupation israélienne.



Ces deux leaders de la cause palestinienne comptent beaucoup sur la position des pays africains pour continuer à soutenir la Palestine et souhaitent la fin des relations diplomatiques entre les pays africains et Israël.



