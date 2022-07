En visite dans les zones inondées Serigne Mbaye Thiam dénonce le sabotage des flexibles d’évacuation des eaux à Rufisque Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a effectué une tournée dans les zones inondées hier, jeudi 21 juillet 2022, pour s’enquérir de la situation suite aux 84 mm qui se sont abattu dans la région de Dakar la veille mercredi, la première forte pluie. Une situation bien maitrisée dans les zones qui ont été envahi par les eaux de pluie.

Du pont de l’émergence à la sortie 10 au niveau de l’autoroute à péage, en passant par les Parcelles Assainies de Keur Massar, le niveau de l’eau a considérablement baissé. Il a dénoncé les actes de vandalismes perpétrés sur les flexibles d’évacuation des eaux de pluie à la sortie par des personnes non encore identifiées.



A en croire le ministre Serigne Mbaye Thiam, l’affaissement de la chaussée au niveau de l’autoroute sous le pont de l’émergence découle d’une situation ...



“On a eu une rupture de la chaussée et je précise que le pont de l’émergence n’a pas été touché. C’est une route qui a été réalisée entre 2007 et 2008, qui a eu un affaissement de la chaussée. Cet affaissement n’est pas dû a la qualité de la construction, c’est dû au fait que, comme vous le savez, durant le week-end de Pentecôte, il y avait des ouvrages d’assainissement du BRT (Bus rapid transit, ndlr) qui devaient traverser cette route pour aller rejoindre le bassin de stockage qui jouxte le pont de l’émergence’’, a expliqué le ministre qui rassure sur la remise en service de la route durant la journée.



“On ne peut pas être à l’abri des désagréments ; mais ce qui est important c’est quand il y a genre d’accident, que l’Etat soit présents”, a indiqué le ministre. A Keur Massar, au niveau des Cités des Enseignants, Dakar Marime, le pompage s’effectue, les délégués de quartiers qui se sont succédés à la prise de parole, indexent l’autopont et la remonté de la nappe. Là aussi, Serigne Mbaye Thiam, flanqués de ses techniciens, rassurent en promettant de doubler la capacité de pompage qui était de 125m3/heure.



“C’est un point dur, ce sont des cités qui se trouvent dans une zone basse. Là, ce que nous avons constaté, il y avait un ancien réseau d’assainissement, mais à cause des travaux qui ont été effectué dans le cadre d’un autre projet, la canalisation a été momentanément dévoyée. Mais l’ADM (Agence de développement municipal, ndlr) qui s’occupe du projet a déjà indiqué que, dans le cadre de ses travaux, un Appel d’offres a été lancé et le dépouillement est en cours pour permettre de faire ces travaux”, a soutenu le ministre de l’Eau et de l’Assainissement.

Sud quotidien



