Enampore : un homme de 40 ans se donne la mort par pendaison

Lundi 18 Novembre 2019

Un homme âgé de 40 ans s’est donné la mort par pendaison ce dimanche 17 novembre 2019 à Enampore, localité située dans le département de Ziguinchor. Boubacar Manga puisse que c’est de lui qu’il s’agit, était malade depuis un certain temps. «Il ne pouvait plus supporter sa maladie d’AVC. Il se faisait soigner à Dakar. C’est ce dimanche matin que son frère, après son retour de la capitale sénégalaise, a découvert son corps sa vie accroché sur un arbre du village, à l’aide d’une corde», renseigne nos sources. La dépouille mortelle de la victime a été déposée à la morgue du Centre hospitalier régional de Ziguinchor par les soldats du feu pour les besoins d’une autopsie. La gendarmerie a ouvert une enquête pour élucider l’affaire.



IGFM

