Enclavement, absence de lycée, d'électricité : Coumbacara ou les misères d’une commune oubliée par l’Etat La commune de Coumbacara, située dans la région de Kolda, compte 15 754 habitants répartis dans 60 villages. Elle est enclavée et n’a ni électricité ni réseau téléphonique. En plus, pas l’ombre d’un lycée dans la commune. Les populations de ladite localité se considèrent comme des oubliées du Sénégal. Le week-end dernier, elles ont décidé de se faire entendre par les autorités étatiques.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Juin 2022 à 11:06 | | 0 commentaire(s)|

La commune de Coumbacara manque de tout. Pourtant, elle dispose d’atouts importants pouvant même contribuer de manière efficace à son essor économique. Mais, les populations pataugent dans des difficultés multiples, selon le maire.



« Sur près de 60 mille habitants répartis sur les 60 villages que compte la commune de Coumbacara, seul un village a bénéficié d’une centrale solaire. Il s’agit de Thiydélli. Mais, les 59 autres villages ne sont pas électrifiés.



Pour nous, l’électrification constitue une préoccupation majeure et une nécessité pour la commune. En plus de l’électrification, le réseau téléphonique est aussi une de nos préoccupations majeures. Il n’y a aucune antenne de réseaux mobiles installée dans la commune. Ce qui fait que nous n’avons pas de réseau téléphonique. Les autorités administratives qui veulent me parler, ne m’envoient que des audios par WhatsApp ».



Le maire Amadou Baldé de se désoler : « Je suis obligé d’accrocher mon téléphone portable dans un arbre pour avoir un réseau téléphonique ». L’autre problème auquel font face les habitants de la commune de Coumbacara, est celui de l’enclavement. Une situation qui préoccupe l’édile.



« Parmi les communes du département de Kolda, il n’y a que la commune de Coumbacara qui est totalement enclavée. Elle n’a pas accès à la route nationale n°6, malgré les efforts consentis par l’Etat. C’est pourquoi, nous jugeons nécessaire que le bitumage de l’axe Kolda-Dioulacolon-Salikégné, doit impérativement être prolongé sur l’axe Salikégné-Thiarap-Coumbacara-fleuve Thiayanga. Ce qui permettra de désenclaver la commune », dit-il.



Ce n’est pas tout. Dans cette commune, pas l’ombre d’un lycée. « Quand un élève réussit au BFEM, il est obligé de quitter la commune de Coumbacara pour se rendre soit à Thiarra, à Dabo ou à Kolda. La plupart des élèves sont confrontés à des problèmes de tutorat. Et bon nombre d’entre eux ont abandonné, faute de tuteurs. Fort de ce constat amer, nous demandons au chef de l’Etat de doter la commune de Coumbacara d’un lycée, afin de lutter contre la déperdition scolaire », explique Souleymane Baldé, porte-parole des jeunes de ladite localité. Selon qui, Coumbacara ne peut pas être une commune avec trois CEM et pas un Lycée.



Aujourd’hui, les plus de 15 mille habitants de la commune de Coumbacara fustigent la manière dont ils sont relégués au second plan et réclament des infrastructures de base.











Enquête



