Enclavement du département de Bakel : Des jeunes menacent de boycotter la Présidentielle

«Bakel a un problème d’infrastructures sociales de base. Pendant l’hivernage, il est impossible de rallier la capitale départementale car les routes sont impraticables. Entre Béma et Kounghany, dans la commune de Ballou, il y a un pont qui ne tient plus à cause des fortes précipitations», déplore Abdourahim Tall, leur président.



C’est ainsi que les jeunes du département se sont engagés à mettre des sacs remplis de sable et de pierres pour faciliter la traversée aux véhicules «avec beaucoup de risques», précise Sidy Tandjigora qui précise que le pont inachevé existe depuis 2008.



Selon lui, chaque hivernage, ce sont les mêmes problèmes que les populations rencontrent pour traverser le pont. Il a également indiqué que les présidents Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall connaissent bien ce pont car ils y ont tous été.



Très en colère, il parle de «négligence» tout en rappelant que «trop, c’est trop». Face aux journalistes, ces jeunes menacent de boycotter simplement la prochaine élection présidentielle.



«Nous sommes fatigués. Nous faisons partie du pays. Si les autorités ne nous viennent pas en aide, nous n’allons pas voter. Nous allons sensibiliser tout le monde dans ce sens», avertit Abdourahim Tall.

Bes Bi