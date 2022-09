Encore Cheikh Abdou Bara Doly dans ses frasques ! Le député insulte le Président de la République avant d'asséner un uppercut à Ndiaye Ngom surnommée Laobé Macky

" Sordide"," Atroce ", "Infâme", "Inacceptable qu'un homme porte la main sur une femme", "Cet individu mérite la prison"... Les critiques émanant de témoins n’ont pas manqué pour qualifier cette incartade du député Cheikh Abdou Bara Doly Mbacké. Qui a récemment bénéficié d'une mise en liberté provisoire pour une affaire connue (offense au chef de l'Etat)



Que s'est-il passé? Peu après l'installation du nouveau bureau de l'assemblée nationale, une dame répondant au nom de Juliette, acquise à la cause du Président de la République, l'interpellera, sous le ciel étoilé de Dakar, à la devanture de l'assemblée nationale avant de lui faire une remarque.



D'apres Dakarposte, "Juliette lui a juste dit: il faut que tu arrêtes de t'attaquer en des termes dégradants, voire condescendants mon mentor politique, le Président Macky Sall." fait savoir un témoin oculaire avant de révéler: "Il y'avait à ses côtés, une autre inconditionnelle du chef de l'Etat, Ndiaye Ngom, plus connue sous le sobriquet de Laobé Macky Sall, qui embouchera la même trompette.



Comme piqué au vif, le député Abdou Bara Doly abreuvera d'injures la plus haute autorité du pays avant d'asséner un uppercut à Ndiaye Ngom Laobé.



Fort heureusement, les limiers de faction interviendront à la vitesse de l'éclair sinon les choses allaient dégénérer car, d'autres militants de l'APR ont voulu s'en prendre au député."