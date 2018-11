Encore un Sénégalais tué au Brésil

Un Sénégalais a été tué au Brésil. La victime, Cheikh Cissé, 22 ans, est mort d'un accident de travail.



Selon Les Échos, qui donne l'information, le drame a eu lieu dans le Nord de Rio Grande do Sul, sur le chantier d'un pavillon en construction.



Le journal renseigne que Cissé, en compagnie d'autres sénégalais, effectuait la mesure de niveau dans un fossé de plus de quatre mètres de profondeur lorsqu'une grande quantité de sable s'est effondrée sur lui.



La même source indique que les autres victimes de l'accident sont sorties indemnes du drame et que Cheikh Cissé a été enterré sur le chantier.



seneweb