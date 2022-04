Encore un doublé express pour Benzema en Ligue des champions

Qui d'autre ? Quelques semaines après s'être offert un triplé contre le Paris Saint-Germain au Santiago Bernabeu, dont un doublé en deux minutes, Karim Benzema a remis ça à Londres.



Sur la pelouse de Stamford Bridge, lors du quart de finale aller de la Ligue des champions entre Chelsea et le Real Madrid, Karim Benzema a inscrit ses neuvième et dixième but de la saison en Ligue des champions.



Cette fois-ci, il lui aura fallu trois minutes. Après 21 minutes de jeu et un magnifique une-deux avec Vinicius côté gauche, l'attaquant français envoyait le ballon dans les filets de Mendy d'un puissant coup de casque.



Et trois minutes plus tard, le capitaine du Real Madrid remettait ça. Cette fois-ci servi au second poteau par Luka Modric, Benzema trompait Édouard Mendy d'une belle tête croisée.