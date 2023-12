Encore une nouveauté dans le paysage médiatique : Aïssatou Diop Fall lance une radio, un quotidien et un Institut Elle avait invité la presse sans dessiner les contours de cette rencontre souligant seulement « une importante déclaration ». Finalement, c’est devant une forêt de micros dans la salle du Café de Rome, que la patronne de Prod’ADF Aïssatou Diop Fall a annoncé hier samedi le lancement d’une radio Web, d’un institut et d’un quotidien (le public) qui va paraître dès le lundi prochain.

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Décembre 2023 à 10:21

Selon kinkelibaa.info, ces projets lancés par Aïssatou Diop Fall contribuent à renforcer la démocratie sénégalaise. ADF convie ses jeunes confrères à s’approprier ces projets et elle se fixe pour objectif d’être parmi les médias de référence au Sénégal.



Le site renseigne que l’’annonce de Aïssatou Diop Fall s’est déroulée sous la présence de doyens de la presse comme Oumar Diop Fall, ancien directeur de Sud Fm, Adama Sow, Daouda Diouf du Groupe Futurs médias, Bamba Kassé du Synpics …



