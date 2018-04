Endettement : Tidjane Thiam tire la sonnette d’alarme sur la "folie" de certains dirigeants africains*

L’Ivoirien Tidjane Thiam, Directeur Général de la banque Crédit Suisse, à travers une sortie médiatique, donne des conseils aux chefs d’Etat Africains et à leurs ministres des Finances, relativement à l’endettement excessif de certains pays Africains à travers les Eurobonds.



« C’est une folie » pour les pays africains que de recourir à des prêts en devises pour financer des infrastructures vitales telles que les routes, l'électricité et l'eau potable.



Le banquier ivoirien trouve inadmissible le recours à Eurobonds que certains dirigeants Africains présentent comme une performance; le fait de lever les millions d’Euros ce qui apparaît aux yeux de Thiam comme une « folie »



Pour ce dernier, « les pays africains doivent plutôt utiliser l'épargne domestique pour investir dans des projets locaux ».



M. Thiam craint qu’à ce rythme une nouvelle crise de la dette n’intervienne dans ces pays. Ce qui est déjà perceptible ;il y a une catégorie de pays dans la zone Franc qui sont confrontés aujourd’hui à un surendettement qui pèse lourdement sur la prospective et les perspectives économiques du pays, c’est le cas du Congo Brazzaville.



Rappelons que depuis 2013, il y a un nombre de pays africains notamment francophones de la zone CFA dont la Côte d’Ivoire en premier lieu, qui emprunte chaque année des milliers de milliards de FCFA en Eurobonds à des taux excessifs.



Cette sortie de Thiam est-elle une manière pour lui d’interpeller les dirigeants Africains en général et les dirigeants de son pays la Côte d’Ivoire en particulier, à stopper cette course d’emprunt vers les marchés internationaux à des taux excessifs ?











oeildafrique.com



*Le titre est de la rédaction