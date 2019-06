Endettement du Sénégal: Mamadou Diallo, mouvement « Tekki » accuse Macky Sall

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Juin 2019 à 21:55

Le leader du Mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo a évoqué la spirale de l’endettement de l’Etat du Sénégal. Il précise dans sa rubrique « Questekki » hebdomadaire que cette spirale d’endettement oblige le pays à subir un ajustement drastique de ses dépenses. Cette situation, prévient-il, a fait que des agences vont être fermées, poussant certains travailleurs à se retrouver dans la rue. D’après l’économiste les travailleurs sénégalais doivent refuser de l’accepter.



Ainsi, il ne trouve pas l’intérêt des démocrates et patriotes de dialoguer avec Macky Sall qui doit certainement à chaque sénégalais 400 000 FCfa dans cette histoire de pétrole et du gaz. « Le Sénégal doit progresser démocratiquement et sortir des deals politico affairistes qui finissent dans les fourches du Fmi», invite Mamadou Lamine Diallo.





