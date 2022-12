Energie : La cérémonie de signature WAE/AFC en Direct sur Leral repoussée a 18h au ministère de l'Energie

Elle aura lieu à la salle de conférence du ministère de l'Energie. « WAE s'excuse de ce changement. Vu l'importance du projet, l'on ne pourrait faire autrement », nous dit-on.



Pour rappel, West African Energy (WAE) et African Finance Corporation (AFC), vont procéder à la signature d’un contrat de financement de 330 millions d’euros, pour la construction de la plus grande centrale électrique à gaz du Sénégal.



La centrale à cycle combiné du Cap des Biches, aura une capacité de 366 mégawatts (MW), soit près de 23 % de la puissance installée du Sénégal et l’équivalent en électricité nécessaire pour alimenter environ 500 000 foyers sénégalais.