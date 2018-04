Enfants mutilés à Yeumbeul : un adolescent de 15 ans arrêté

Les choses n’ont pas traîné à la Police de Yeumbeul, où l’affaire des deux enfants au sexe mutilé a bénéficié d’un traitement spécial aux fins de démasquer les auteurs.



C’est quasiment fait avec l’arrestation dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 avril d’un adolescent de 15 ans, soupçonné d'avoir pris part à l'ablation du sexe des enfants âgés respectivement de 3 et 4 ans.



Le mis en cause a reconnu les faits, mais, dit n'avoir pas agi seul. Son complice en fuite est activement recherché par la police.



Après son arrestation, l'adolescent de 15 ans a été conduit à l'hôpital de Grand-Yoff devant ses deux victimes aux fins d'identification et de confrontation.



Ces dernières, C Ciss et K. Sané n'ont pas eu du mal identifié leur bourreau qui est placé en garde-à-vue «en lieu sûr» pour le protéger.













L’observateur