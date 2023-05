Engagement de fournir 25 milliards de dollars : La Bad invitée à poursuivre ses efforts dans le financement climatique

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Mai 2023 à 06:43

Les gouverneurs demandent également à l’institution d’intensifier les actions en faveur du climat et les investissements verts dans toute l’Afrique, avec le soutien de la présidence de la COP-27 (Egypte) et la présidence entrante de la COP-28 (Emirats arabes unis), en aidant à assurer le succès de la réalisation du Plan de mise en œuvre de Sharm El-Sheikh et des résultats à fort impact pour la COP-28 qui sera convoquée aux Emirats arabes unis du 30 novembre au 12 décembre 2023.



«Nous soulignons également que le renforcement des chaînes d’approvisionnement durables ainsi que les approches circulaires et la promotion des investissements inclusifs sont nécessaires pour répondre à la demande croissante d’énergie », lit-on dans le communiqué final.



Par ailleurs, les gouverneurs appellent la Bad à mettre en œuvre dès que possible les engagements pris dans la « Déclaration commune sur la nature, les peuples et la planète » adoptée lors de la COP-26, particulièrement l’intégration de la biodiversité dans toutes ses activités et tous ses investissements.



«Conformément aux engagements pris lors de la COP-15, nous appelons le Groupe de la Banque à aligner ses financements sur les objectifs du Cadre mondial pour la Biodiversité de Kunming-Montréal et à publier et augmenter ses financements en faveur de la biodiversité. Nous appelons le Groupe de la Banque à mobiliser des fonds supplémentaires, y compris des fonds privés, et à soutenir la mise en œuvre du cadre mondial pour les pays africains », recommandent les gouverneurs de la Bad.

Ismaïla BA, Sharm El Sheikh, Egypte







