Engrais organiques : Une nouvelle préférence des agriculteurs

Les agriculteurs et maraîchers du Sénégal se tournent vers l’utilisation des engrais organiques. Ces engrais testés donnent des rendements plus importants sur les cultures. Des maraîchers accrochés sont d’avis que ces engrais organiques, dérivés des boues de vidanges, appelés compost sont plus utiles dans l’exploitation des périmètres agricoles.



Présentement, beaucoup d'entre eux, tournent le dos, aux autres engrais qui appauvrissent les sols. Ainsi, reconnaît-on, ils donnent une production plus importante et une longévité aux plantes. « Les engrais organiques sont accessibles et très profitables aux maraîchers. Ils ont constaté qu’ils impactent merveilleusement la vie et la production de leurs périmètres agricoles », a témoigné le Conseiller technique du Directeur général de l’Onas, Mouhamadou Guèye, lors d’une formation de journalistes sur l’Assainissement autonome, organisée par l’Onas, en collaboration avec SpeakUpAfrica.



Mouhamadou Guèye exhorte à faire focus fait sur l’investissement autonome, utilisé par plus de 68% des Sénégalais et des pays en voie de développement. D’après lui, 70% des populations utilisent l’assainissement autonome. Et même, des chercheurs dans le domaine de l’assainissement sont unanimes que les investissements autonomes permettent plus facilement d’atteindre les objectifs du développement durable. « L’assainissement autonome permet à ce secteur d’avoir une offre marchande, de la valeur ajoutée qui viendrait des sous produits de l’assainissement. C’est des facteurs qui poussent l’Etat du Sénégal à faire la promotion de l’assainissement autonome avec ses partenaires au développement », a-t-il révélé.