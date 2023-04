Enjeux de l’élection présidentielle : Abdoulaye Diouf Sarr invite les cadres de la majorité à investir le terrain

Les cadres de la majorité présidentielle sont invités à aller à la rencontre des Sénégalais pour poser le débat et expliquer les réalisations du Président de la République, Macky Sall. Nouvellement nommé Directeur général du Fonsis, Abdoulaye Diouf Sarr a pris part, hier, à la grande conférence organisée par la Convergence des cadres républicains (Ccr) […]

Les cadres de la majorité présidentielle sont invités à aller à la rencontre des Sénégalais pour poser le débat et expliquer les réalisations du Président de la République, Macky Sall.

Nouvellement nommé Directeur général du Fonsis, Abdoulaye Diouf Sarr a pris part, hier, à la grande conférence organisée par la Convergence des cadres républicains (Ccr) portant sur le thème : « Pétrole et Gaz au Sénégal, les enjeux d’une élection présidentielle ». Le coordonnateur de la Ccr, Abdoulaye Diouf Sarr, a invité ses camarades à mesurer tous les enjeux de ce nouvel écosystème pétrolier et gazier. Sur ce, il estime : « Les combats d’opinion qui se présenteront à nous, d’ici février 2024, exigent de nous un arsenal argumentaire imparable ».

Pour lui, le Sénégal est à un tournant décisif où les cadres de la majorité présidentielle doivent jouer un rôle important. « En politique, c’est le terrain qui commande. Et le message qui est lancé aux cadres, c’est de faire 20 % de siège et 80 % de terrain. Allons à la rencontre des Sénégalais et imposons le débat parce que d’ici le 24 février, il faut qu’on fasse la différence avec le débat », a soutenu le nouveau Dg du Fonsis. Et de poursuivre : « Si on ne le fait pas, c’est le populisme qui va faire la différence. Et si le populisme fait la différence, c’est parce que les cadres ont capitulé et nous n’avons pas ce droit ».

L’ancien Ministre Thierno Lô a abondé dans le même sens. Pour lui, les cadres de la mouvance présidentielle ne doivent pas avoir peur au débat parce qu’ils ont un bilan à défendre. « Sortez des groupes WhatsApp pour aller sur le terrain. Vous avez un bilan. Il ne faut pas avoir peur d’être insulté. Il faut avoir le courage d’affronter l’adversaire. Arrêtez de faire la publicité d’Ousmane Sonko en partageant ou en commentant ce qu’il dit. Il faut partager et commenter les réalisations du Chef de l’État. Il faut savoir communiquer, avoir le courage de communiquer et savoir comment communiquer », a-t-il soutenu.

Pour sa part, Serigne Mboup, ancien Dg de Petrosen, a indiqué que « le pétrole ne sera pas une malédiction pour le Sénégal. Ce sera une bénédiction qui sera utilisée pour le développement du pays ». Poursuivant, il a informé que le Président de la République a pris toutes les dispositions nécessaires pour que l’exploitation du pétrole et du gaz se fasse dans les règles de transparence au profit des citoyens sénégalais. Mieux, M. Mboup a insisté sur la transparence existant dans la gestion des ressources naturelles du Sénégal. Cela, selon lui, a été rendu possible grâce « à la vision, à la ténacité et au courage du Chef de l’État, Macky Sall ».

Faire très attention avec le pétrole

Dans son intervention, Bachir Dramé, conseiller spécial de Petrosen, a rappelé les innovations majeures apportées par le Président de la République dans l’exploitation du pétrole et du gaz. Il a évoqué les rencontres à deux reprises, à Diamniadio, où le Chef de l’État avait convié la société civile, les partis politiques, les experts sénégalais, le secteur privé, les étudiants, entre autres, pour échanger sur la répartition des revenus issus du pétrole et du gaz. Il s’y ajoute la loi sur le contenu local et l’article 25 de la Constitution qui indique que les ressources naturelles appartiennent au peuple.

Il y a aussi, toujours selon Dramé, le nouveau Code pétrolier qui, rappelle-t-il, consacre énormément d’innovations en tenant compte de la conjoncture internationale. « Il a mis en place tous les mécanismes pour nous éviter de connaître la malédiction du pétrole. Il faut que Macky Sall poursuive le travail qu’il a entamé. Il a de l’ambition et de la vision. Il faudrait qu’on fasse très attention avec le pétrole. On ne peut pas confier ce pays à des gens qui n’ont aucune expérience sur la gestion du pétrole et du gaz », soutient le conseiller spécial.

Aliou DIOUF

Source : https://lesoleil.sn/enjeux-de-lelection-presidenti...