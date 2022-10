Enjeux et défis du contexte politique : GRAS-CAP 2024 s’engage à la prise en charge du combat politique Le Groupe de Réflexion et d’Actions Stratégiques (GRAS-CAP 2024), a examiné le contexte politique national et les perspectives pour 2024. Le GRAS-CAP 2024 est constitué de cadres de la CCR, membres fondateurs de l’APR, qui ont jugé nécessaire de créer librement un groupe de réflexion et d’actions stratégiques, pour apporter une contribution significative à la prise en charge du combat politique, compte tenu des enjeux et défis du contexte.

Le GRAS-CAP 2024, abordant le premier point de son ordre du jour, a fait une analyse sans complaisance de la situation politique nationale et des enjeux de stabilité qui se posent à notre pays, avec le début d’exploitation des ressources gazières et pétrolières en 2023.



C’est pourquoi, le GRAS lance un appel pressant à tous les responsables politiques de la Grande mouvance présidentielle, à faire preuve de sérénité, de retenue, mais surtout de loyauté et d’engagement sans faille autour du Président Macky Sall, pour l’accompagner à relever les défis et les urgences, dans un contexte de crise économique mondiale très aigüe.



Dans cette dynamique, le GRAS salue la détermination du nouveau Gouvernement pour l’amélioration des conditions du pouvoir d’achat des ménages, notamment la stabilité des prix, dans un contexte de conjoncture mondiale défavorable. En effet, plus de 650 milliards FCfa sont consentis en subventions, pour contenir l’inflation importée. Cependant, les mesures fortes mises en place par le Gouvernement devront faire l’objet d’un suivi rapproché sur le terrain, pour avoir un impact réel sur le panier de la ménagère.



Analysant les défis politiques à relever par la mouvance présidentielle pour la perspective de 2024, le GRAS a fait des propositions sur les questions cruciales suivantes : La vente des cartes de membres au sein de l’Alliance pour la République (APR) et la mise en place des Comités de Redynamisation des Bases (CRB) dans chaque commune du Sénégal. L’objectif est d’identifier tous les responsables, militants et sympathisants de l’APR, qui ont toujours cru au Président Macky Sall, mais aussi de renforcer l’électorat du régime dans certaines localités stratégiques. Toutefois, les dispositions nécessaires devraient être prises pour éviter que la vente des cartes de membres ne soit pas un facteur de divisions et de guéguerres internes.



La mise en place d’une nouvelle coalition présidentielle



La durée de vie de la coalition BBY et sa configuration actuelle, ne projettent plus une image qui attire comme auparavant. À cela s’ajoutent les difficultés à gérer les contradictions internes et les ambitions au sein des partis ou sous-coalitions de BBY. C’est pourquoi, le GRAS propose la mise en place d’une nouvelle coalition politique, dont l’APR sera la locomotive et qui regrouperait toutes les forces animées par la même volonté de poursuivre avec le Président Macky Sall, l’œuvre de construction nationale.



L’amélioration de la stratégie de communication de la mouvance présidentielle



Malgré le bilan largement positif du Président Macky Sall dans tous les secteurs de l’économie, la stratégie de communication qui devrait l’accompagner, laisse encore à désirer.



Ainsi, le GRAS propose une approche de communication par le bas, adaptée, pour mieux toucher les cibles, à travers des Cellules d’Animation Politique (CAP) dans les quartiers et villages. Et, le GRAS lance un appel à toutes les forces de la Grande mouvance présidentielle ,à former un bloc compact autour du Président Macky Sall. D’après ces cadres, l’heure est à la remobilisation et à la solidarité agissante. Le pays, disent-ils, ne doit pas tomber entre les mains d’aventuriers.



