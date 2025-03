Enjeux et perspectives du fleuve Gambie : Bassirou Diomaye Faye échange avec une délégation ministérielle de l’OMVG Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce weekend, au Palais de la République, une délégation de la Conférence des ministres de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG). Cette audience s’inscrit dans le cadre des travaux de la 13ᵉ session extraordinaire du Conseil des ministres de l’OMVG, actuellement en cours à Dakar.

Selon la Présidence du Sénégal, cette rencontre a permis d’évaluer les avancées des projets engagés par l’organisation, notamment dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture et de la préservation des écosystèmes du bassin du fleuve Gambie. Donc, des échanges axés sur la gestion durable des ressources transfrontalières



La discussion a également porté sur les priorités stratégiques à venir, dans un contexte où la gestion durable des ressources partagées entre les pays membres demeure un enjeu crucial pour le développement de la sous-région.



Le chef de l’État a réaffirmé l’engagement du Sénégal à soutenir les initiatives visant à optimiser l’exploitation des ressources hydrauliques, renforcer l’interconnexion électrique entre les pays membres et promouvoir une gestion concertée des terres agricoles.



Cette collaboration régionale, essentielle pour la sécurité alimentaire et énergétique, s’inscrit dans une volonté commune de développement harmonisé au bénéfice des populations riveraines.



