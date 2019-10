Enjeux financiers : L'organisation des Assises de l'eau réclamée par l’Ams

L'Association des maires du Sénégal (Ams) veut organiser les Assises de l'eau. Le président de l'Ams, Aliou Sall et son équipe, ont effectué, du 24 au 26 octobre, une tournée dans la région de Fatick où une bonne partie est frappée par la salinisation de la nappe phréatique.



D’après Le Quotidien, ce phénomène prive d'eau potable des communes comme Foundiougne, Mbam, Djilor, Soum ou encore Diarrère.



A retenir, Dakar doit accueillir, en 2021, la neuvième édition du Forum mondial de l'eau. Mais, à quel coût. En effet, l'État a casqué 2,6 milliards Fcfa pour payer l'organisateur, un privé français, établi à Marseille, en l'occurrence le Conseil mondial de l'eau. Sur un budget de 21 millions d'euros, soit 13,8 milliards Fcfa, le Sénégal consent à une garantie de 4,132 milliards FCfa.



Selon l'accord-cadre signé entre Benedito Braga, président du Conseil mondial de l'eau de l'époque, et l'ex-Premier ministre Mahammad Dionne, le Sénégal s'engage à financer le Forum, en échelonnant le paiement en quatre tranches : 656 731 043 millions FCfa au second semestre 2018, 3e trimestre 2019, au 3e trimestre 2020 et avant la tenue du Forum.



