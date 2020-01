Enlèvement : Coumba Kane, mère de 4 enfants, kidnappée à Keur Mbaye Fall Coumba Kane, 36 ans et mère de 04 enfants, habitant Keur Mbaye Fall, a été kidnappée, mercredi, alors qu'elle se rendait au marché Thiaroye. "Elle est partie hier vers 11h. On a parlé avec elle au téléphone elle a juste dit : prenez soin de mes enfants", a confié son frère à Seneweb. Keur M’Baye Fall, est un haut lieu de la drogue et du banditisme, souligne la même source.



