Enlèvement d'enfants : Des caméras de surveillance dans les rues, réclamées L'État est invité à réorienter sa politique vers l'installation de vidéos de surveillance dans les rues, pour lutter contre l’enlèvement des enfants. Le banditisme et les cas de vols d'enfants continuent de prendre des proportions inquiétantes au Sénégal. Des pratiques qui bouleversent les parents, en particulier les mamans qui portent des fois ce lourd fardeau. Face à une telle situation, les familles invitent le gouvernement à mettre en place des politiques, mais aussi à réorienter sa politique vers l'installation de caméras de surveillance dans les coins et recoins du Sénégal.

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Juillet 2022 à 11:53 | | 0 commentaire(s)|

L'insécurité marche à grands pas et prend une autre tournure dans le territoire sénégalais, constate "Rewmi". Vol et séquestration d'enfants sont les derniers faits constatés. A ce titre, la société invite l'Etat à trouver des mesures pour freiner ce phénomène, mais aussi les parents sont appelés à beaucoup plus de vigilance quant à la surveillance de leurs enfants. Oumy Diop, mère de deux enfants, croisée au marché Castors, bébé au dos, estime que les responsabilités sont partagées : « Toutes les responsabilités ne peuvent revenir au gouvernement. L’État ne peut être partout, c'est à la population d'essayer d'être à la hauteur ». A côté de ces parents désespérés, elle rappelle la responsabilité des gouvernants, car en termes de sanctions, des fois ,c'est minime comparé à l'acte commis.



«L’affaire mérite un durcissement des peines ».



Du côté des populations, on note l'application de la loi du Talion. A quelques pas vers la Cité des Eaux, Bara Niang, habillé en tenue traditionnelle, indique que les forces de l'ordre formées pour secourir les populations, sont loin de mener à bien leur mission. Selon lui, elles devraient toujours se pointer dans les rues, surtout la nuit, pour contrer les malfaiteurs. En dehors de ces forces de défense, l'État doit renforcer l'éclairage public et mettre à la disposition des Sénégalais, des vidéos de surveillance pour faciliter la recherche et le travail des brigades.

Ndèye Fatou Kébé