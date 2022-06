Enlèvement de bébé Aida: La kidnappeuse se défend avec la thèse d’une fausse couche

“ Aïda m’a tendu ses bras en m’ordonnant de la soulever. Ainsi, j’ai porté le bébé dans mes bras, avant de me rendre dans une boutique pour lui acheter des bonbons ”, a confié la ravisseuse, qui est de nationalité gambienne.



Dès sa sortie de la boutique, la ressortissante gambienne, dont l’époux vit à l’étranger, dit-elle, s’est enfuie avec bébé Aïda, sans mesurer la gravité de son acte. Ainsi, elle a réussi à entrer, discrètement, dans son appartement avec l’enfant, d’après son récit.



Toutefois, S. Dramé a fait des confidences émouvantes devant les enquêteurs du commissariat de Pikine. Elle précise qu’elle prenait bien soin du bébé depuis le jour de l’enlèvement jusqu’à l’arrivée de la police de Pikine dans son appartement.



“J’ai fait une fausse couche à deux reprises



“J’aimais bébé Aïda et je la chérissais. Je veux avoir un enfant. Mais j’ai fait deux fausses couches. Je suis en train de suivre un traitement dans la médecine traditionnelle, en vue d’avoir un enfant ”, confesse la commerçante, qui est actuellement en garde-à-vue, pour enlèvement et séquestration.