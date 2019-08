Enquête parlementaire- Sonko refuse d’amener ses preuves : Mamour Diallo sera-t-il enfoncé ou disculpé ?

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Août 2019 à 22:33 | | 2 commentaire(s)|

La commission d’enquête parlementaire sur l’affaire dite des quatre-vingt-quatorze milliards de FCfa dans le dossier du TF 1451/r créée par résolution n°01/2019, adoptée par l’Assemblée nationale en sa séance du vendredi 15 février 2019, tiendra un point de presse pour livrer ses résultats.



Cette rencontre aura lieu ce vendredi 02 août 2019 à 11heures, à l’Assemblée nationale, dans la salle de la Commission de l’économie générale, des Finances, du plan et de la Coopération économique.



Mais, certains sénégalais s’interrogent du sort de Mamour Diallo, accusé par le l’ex-inspecteur des Impôts et des Domaines et leader du parti Pastef, « Les Patriotes ». Face au refus de ce dernier, de se présenter devant les enquêteurs de la Commission d’enquête parlementaire pour fournir les preuves de ses accusations, Mamour Diallo sera-t-il, enfoncé ou disculpé ?



Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos