Enquête sur Aliou Sall et Petro Tim : Une journaliste de la BBC veut savoir la suite du dossier La société civile demande aussi plus de transparence sur la liste des bénéficiaires effectifs dans la sous-traitance. Mais lors de ces panels de la Conférence mondiale de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie), à Dakar, l’affaire Petro Tim est revenue au cours des débats.

Une journaliste de la BBC, la chaine anglaise qui avait, dans une enquête de 30 minutes diffusée en juin 2019, faisant état d’un «scandale énergétique de 10 milliards de dollars» impliquant Aliou Sall, frère du chef de l’Etat, dans une affaire présumée de corruption avec Frank Timis sur des contrats pétroliers.



Alors, la journaliste a voulu en savoir plus sur le traitement de ce dossier depuis qu’il a été porté sur la place publique. Une affaire qui a abouti à un non-lieu ordonné par un juge de Dakar en fin décembre 2021. Cette curiosité de la journaliste de la BBC a suscité une gêne. Mais il fallait bien une réponse, surtout lorsqu’on se penche sur le thème «Transparence en transition».



Le directeur de cabinet du ministre du Pétrole et des énergies plonge. «La mission qu’on s’est assignée au ministère du Pétrole, c’est de donner l’information aux populations et la bonne information. Ce à quoi fait allusion celui qui a posé cette question, ce sont des affirmations gratuites parce qu’on accuse des gens sans aucun fondement et sur aucune base. Chacun peut aller voir les informations. L’Etat a rétabli la vérité», a dit Issa Dione. Qui a aussi informé de la publication du Code gazier et des contrats pétroliers.

