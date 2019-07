Enquête sur l'incident de Nguéniène: Macky Sall recrute deux experts indépendants

Visiblement, le Président Macky Sall n’est pas satisfait des explications fournies çà et là sur l’accident de la limousine qui le transportait mercredi dernier lors des obsèques de Ousmane Tanor Dieng à Nguéniène.



Le chef de l’Etat cherche toujours à savoir comment ce véhicule livré il y a peine 7 mois, a pu prendre feu. En effet, au lendemain de l’incident, il avait fait venir dans l’urgence les agents de « Carat Duchatelet », la société belge qui avait en charge le blindage et l’aménagement du la voiture.



Dans sa livraison du jour, « L’Observateur » rapporte qu’il a entre-temps commis deux experts sénégalais « indépendants », pour une autre enquête. Ces experts en automobiles dont l’un se nomme Diaw, selon le journal, ont pris part aux visites effectuées sur le terrain, le week-end dernier.



En compagnie du chauffeur du chef de l’Etat, du Commandant Sarr, de la sécurité des agents, des agents de Carat Duchatelet, d’un mécanicien du Palais, ils ont inspecté vendredi le véhicule, garé au Bataillon du train de l’Armée à Ouakam. Et le samedi dans la matinée, ils ont quitté Dakar pour refaire le même trajet que le cortège présidentiel, le mercredi. Arrivés sur les lieux, ils ont effectué des relevés et inspecté la route.



Le journal croit savoir que le chef de l’Etat s’impatiente de recevoir leur rapport qui ne devrait pas tarder.

